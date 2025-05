De acordo com os resultados provisórios divulgados pelo Ministério da Administração Interna (MAI) apenas o Juntos Pelo Povo (JPP), o Nós, Cidadãos!, e o Ergue-te subiram nas votações, com os restantes partidos a apresentarem uma descida nos resultados das eleições legislativas.

O JPP passou de um resultado nas legislativas passadas de 0,31% para 0,34%, o equivalente a uma subida de 19.145 para 20.126 votos, permitindo a eleição do cabeça de lista pela Região Autónoma da Madeira, Filipe Sousa.

Numas eleições marcadas pela presença de 12 partidos candidatos sem assento parlamentar, a tendência entre estes foi a da descida, com partidos como o Reagir, Incluir, Reciclar (RIR) e a Nova Direita (ND) a registarem as maiores quedas e com o Alternativa Democrática Nacional (ADN) que, embora reduzindo a sua votação, conseguiu garantir a subvenção pública atribuída a todos os partidos que ultrapassam a marca dos 50 mil votos.

O ADN, entre os partidos que desceram, obteve 78.914 votos (1,32%), diminuindo de votação em relação às legislativas de 2024, em que obteve 102.134 votos (1,65%), garantindo, ainda assim a subvenção pública.

Já o Ergue-te foi dos partidos que mais subiu, passando de um resultado de 0,10% nas eleições anteriores para 0,15% nestas últimas, um aumento de 2.776 votos.

Ainda nas subidas, o Nós, Cidadãos! atingiu uma votação de 0,05%, mais 0,01% que nas últimas legislativas, numa votação em que aumentou 372 votos face às últimas eleições.

Nas descidas, o RIR caiu quase para metade, de 0,42% em 2024 (26.092 votos), para 0,23% (13.550 votos), e a ND registou também uma queda acentuada, ficando aquém dos 0,27% conquistados em 2024 (16.456 votos), para 0,14% (8.217 votos).

Entre as descidas registam-se também as do Volt com 0,18%, menos 0,01% que em 2024, do Partido Trabalhista Português (PTP), que desceu de 0,04% para 0,01%, e do Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses (PCTP/MRPP), que passou de 0,25% para 0,18%.

Nos partidos que se candidataram existem ainda alguns casos particulares, como o caso do Partido Popular Monárquico (PPM) que concorreu sozinho nestas eleições legislativas, ao contrário de 2024, em que participava na coligação Aliança Democrática, e do Movimento Partido da Terra, que também tinha concorrido nas últimas legislativas numa coligação com o partido Aliança.

O PPM obteve um resultado de 0,09 % (5.296 votos) e o MPT de 0,01% (471 votos).

Estas eleições ainda tiveram espaço para um partido estreante, o Partido Liberal Social, que nas suas primeiras eleições desde que foi registado conseguiu um resultado de 0,11%, o equivalente a 6.336 votos.