Em comunicado, a autarquia, no distrito de Lisboa, explica que as refeições serão entregues na sede do agrupamento ou, em alternativa, noutro estabelecimento de ensino referenciado.

Estas refeições serão servidas em regime de take-away, em descartáveis individuais, para serem consumidas em casa.

“Os pais ou encarregados de educação devem informar as escolas caso pretendam levantar a refeição e indicar em que dias úteis o querem fazer. Esta informação deve ser prestada à sede ou direção dos agrupamentos”, explica a nota da autarquia.

A lista dos agrupamentos e respetivo contacto encontra-se acessível na página da internet da Câmara Municipal de Loures.

Portugal registou na segunda-feira a primeira vítima mortal de Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

Cerca de 600 escolas de referência abertas durante a pandemia já estavam na segunda-feira a garantir o almoço aos alunos mais carenciados, segundo os diretores escolares, que dizem que os estabelecimentos estão habituados a servir refeições durante as férias.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 180 mil pessoas, das quais mais de 7.000 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 145 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.