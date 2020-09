Nesse sentido, o autarca lamentou que, “a poucos dias de retomarem as aulas”, o Ministério da Educação não tenha dado qualquer previsão para a conclusão do processo.

“Na passada segunda-feira, o secretário de Estado da Educação disse que ainda não está concluída a revisão da portaria e não deu qualquer prazo. Vamos iniciar o ano letivo com as escolas com carência de pessoal com os municípios já a suportar com muito mais do que aquilo a que estamos obrigados”, apontou.

Bernardino Soares referiu que, para fazer face a estas carências, o município investiu, ainda durante o ano letivo transato, cerca de um milhão de euros na contratação de mais 100 trabalhadores não docentes, número que ainda é considerado “insuficiente para as necessidades”.

No concelho de Loures existem 80 estabelecimentos escolares, onde estudam cerca de 25 mil alunos.

A Lusa contactou o Ministério da Educação, mas, até ao momento, não obteve resposta.

As aulas começam entre os dias 14 e 17 de setembro e será o regresso ao ensino presencial depois de, no passado ano letivo, as escolas terem sido encerradas em meados de março devido à evolução da pandemia de covid-19.