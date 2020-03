“Depois de verificado este caso importado, vamos ponderar (…) ter em conta a segurança dos estudantes”, afirmou a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U, em conferência de imprensa.

Na sexta-feira, as autoridades anunciarem que as aulas do ensino não superior iam recomeçar gradualmente a partir de 13 de abril, de uma forma faseada, até 04 de maio, e no sábado confirmaram que as aulas do ensino superior iam começar também gradualmente a partir de 1 de abril.

Na mesma conferência de imprensa as autoridades apelaram aos estudantes de Macau no estrangeiro, cerca de 3.000, para avaliarem os riscos do regresso a Macau.

“Vocês devem avaliar os riscos da segurança, para saber se é adequando ficar nos sítios ou voltar a Macau, sublinharam as autoridades, reforçando para que “ponderem bem” os riscos, numa altura em que o Governo aponta as preocupações para os casos importados de Covid-19, provenientes dos países europeus.