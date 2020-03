Atualmente encontram-se cerca de 2.700 pessoas a cumprirem uma quarentena de 14 dias, das quais 630 em isolamento domiciliário e 2.076 distribuídas por dez hotéis.

As autoridades admitiram que o número de hotéis é insuficiente para responder às solicitações dos residentes de Macau para regressarem ao território e obrigados a cumprirem a quarentena.

Com milhares a regressarem ao território, Macau tem enfrentado “alguma pressão” para garantir espaços que assegurem a quarentena, admitiu esta semana o chefe do Governo, que apelou à responsabilidade social das operadoras que exploram o jogo e ‘resorts’ de luxo, que incluem hotéis de grande dimensão.

Hoje as autoridades admitiram igualmente que estão a enfrentar algumas dificuldades na própria gestão logística dos hotéis, dada a sua dispersão pelo território.

Macau registou 31 casos desde o início do surto da covid-19. Nos últimos 11 dias foram identificados 21 novos casos em Macau, todos importados, depois do território ter estado 40 dias sem identificar qualquer infeção. Em fevereiro, Macau registou uma primeira vaga de dez casos da covid-19, já todos com alta hospitalar.

Após a deteção de novos casos, as autoridades reforçaram as medidas de controlo e restrições fronteiriças, impondo a quarentena a praticamente todos aqueles que entram no território.

Na mesma conferência de imprensa, as forças de segurança divulgaram que foram identificadas seis pessoas que terão violado a quarentena à qual estavam obrigadas.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 450 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 20.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a OMS a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com cerca de 240.000 infetados, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos. Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais.