"Temos dois casos com resultado preliminar positivo, conhecido no dia de hoje, e quatro casos aguardam resultado laboratorial", disse a vice-presidente do Instituto da Administração da Saúde (IASAÚDE) da Madeira, Bruna Gouveia, indicando que são "casos importados, com ligação ao Dubai e aos Países Baixos.

A responsável disse que os três doentes têm mais de 60 anos e "estão todos estáveis", permanecendo no internamento dedicado à Covid-19 no Hospital Central do Funchal.

Bruna Gouveia esclareceu, em conferência de imprensa, no Funchal, que o cidadão dos Países Baixos não tem ligação ao primeiro caso positivo registado na segunda-feira, também num cidadão daquele país, uma vez que se encontravam hospedados em hotéis diferentes.

Em relação ao caso com origem no Dubai, a vice-presidente do IASAÚDE explicou que se trata de uma cidadã portuguesa, que regressou no domingo à região e estava a cumprir a quarentena obrigatória decretada pelo Governo da Madeira.