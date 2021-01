Entre os 106 casos positivos, seis são importados (cinco provenientes da região de Lisboa e Vale do Tejo e um de França) e 100 de transmissão local.

Foram registadas 122 pessoas recuperadas, passando a região a contabilizar 2.582 recuperações, e dois óbitos: duas mulheres, de 84 e 85 anos, que se encontravam internadas, com comorbilidades, na Unidade Polivalente da Covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

O número de óbitos associados à doença na Madeira subiu assim para 34 e o de casos confirmados para 4.501.

A Madeira apresenta 1.885 casos ativos, dos quais 111 são importados e 1.774 de transmissão local, encontrando-se 74 pessoas hospitalizadas, 66 na Unidade Polivalente e sete na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19 daquele hospital.

No âmbito da investigação epidemiológica em curso numa Estrutura Residencial para Pessoas Idosas do setor público, onde foram identificados até à data 20 casos positivos de covid-19 - (13 residentes e 7 colaboradores), estão em investigação 326 pessoas, que serão testadas a partir de terça-feira.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.129.368 mortos resultantes de mais de 99,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 10.721 pessoas dos 643.113 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.