“Hoje há oito novos casos positivos a reportar, pelo que a Região Autónoma da Madeira passa a contabilizar 455 casos confirmados de covid-19″ desde o início da pandemia, anunciou o Instituto da Administração de Saúde (IASaúde).

No boletim epidemiológico diário, a autoridade regional adianta que dos novos casos detetados, cinco são importados (quatro provenientes de Lisboa e Vale do Tejo e um de França) e três são de transmissão local.

No mesmo documento, o IASaúde reafirma a informação que foi conhecida hoje de manhã, o registo do “primeiro óbito associado à covid-29 na Madeira”, uma mulher com 97 anos, residente no concelho do Funchal, que “apresentava várias comorbilidades e se encontrava hospitalizado na unidade polivalente o Hospital Dr. Nélio Mendonça desde o dia 27 de outubro”.

Até hoje, a Madeira era a única região do país sem registo de óbitos relacionados com a pandemia.

“No total, há 52 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, 23 provenientes da operação de rastreio do aeroporto e 29 relacionadas com contactos com casos positivos ou situações reportadas à linha SRS24″, acrescenta o instituto no mesmo documento.

O IASaúde complementa que um dos novos casos confirmados hoje é “um contacto de um caso importado, anteriormente diagnosticado na Madeira, que se encontrava em isolamento profilático há mais de sete dias”.

Outros dois casos “contactaram com um viajante proveniente da Região Norte, que testou positivo, após uma estada de curta duração na Madeira”, tendo sido iniciada investigação epidemiológica destas situações.

Por outro lado, a investigação epidemiológica do caso de um profissional de saúde afeto ao Serviço Regional de Saúde (SESARAM) confirmado no sábado “determinou até ao momento a identificação de sete contactos, que foram testados à covid-19 e permanecem em isolamento profilático”.

Destes contactos, “quatro apresentaram já teste negativo e três aguardam resultados”.

No total, a Madeira contabiliza “172 casos ativos, dos quais 147 são casos importados identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 25 são casos de transmissão local”, sendo 43 residentes na região e 129 visitantes, enuncia o IASaúde.

A autoridade regional assegura que estes doentes estão em quarentena, encontrando-se 76 em isolamento num hotel e 95 em alojamento próprio, havendo uma pessoa internada na Unidade Polivalente dedicada à covid-19 no hospital do Funchal.

O instituto destaca que o número de doentes recuperados ascende hoje a 282, mais dois do que no sábado.

Até hoje foram notificadas 1.915 situações suspeitas de covid-19 na Madeira, das quais “1.460 não se confirmaram”.

No total, as autoridades estão a acompanhar 16.293 pessoas, com recurso à aplicação MadeiraSafe, das quais 4.673 “estão em vigilância ativa”.

Foram feitas 99.715 colheitas para testes a viajantes nos portos e aeroportos da Madeira até às 17:30 de hoje e o laboratório do SESARAM processou um total de 152.480 amostras.

A pandemia de covid-19 já provocou quase 1,2 milhões de mortos e mais de 46 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.544 pessoas dos 144.341 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.