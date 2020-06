"Isso será um ativo muito importante, para continuarmos a viver em segurança nesta terra e a receber os outros com condições de saúde e de conforto para todos", afirmou Miguel Albuquerque, durante uma visita à Startup Madeira, no Funchal.

O chefe do executivo, de coligação PSD/CDS-PP, assistiu à apresentação pública da série de televisão "Madeira Innovation HUB", produzida pela Startup Madeira em parceria com a Universidade da Madeira, sobre investigação, inovação, empreendedorismo e transferência de conhecimento no arquipélago, que será transmitida na RTP Internacional.

Albuquerque vincou que a situação pandémica na região "está controlada", pelo que a reabertura dos portos e aeroportos será "mais intensa" a partir de 01 de julho.

"O Governo Regional irá fazer um investimento bastante avultado no sentido de garantir que todas as pessoas que entram na região são portadoras de teste negativo [para a covid-19], ou realizado 72 horas antes do desembarque na Madeira ou realizado nos aeroportos pelos serviços do governo, com apresentação do resultado no espaço de 12 horas", explicou.

O arquipélago mantém o total acumulado de 90 casos de infeção pelo novo coronavírus, já com 85 doentes recuperados, sendo que os cinco ainda ativos não necessitam de cuidados hospitalares.

Miguel Albuquerque referiu que o desafio consiste em manter o equilíbrio entre a salvaguarda da saúde pública e integridade física dos cidadãos e a atividade dos setores económicos.

"Estamos a prosseguir, neste momento, um caminho de recuperação, um caminho de passos certos na direção correta, no sentido de brevemente reabrirmos totalmente a nossa economia", disse, reforçando: "Estou bastante otimista relativamente ao rumo que estamos a tomar na reabertura da Madeira ao exterior."