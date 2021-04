“Há a reportar 25 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 na Madeira, pelo que a região passa a contabilizar 8.511 casos confirmados de covid-19” desde o início da pandemia, lê-se no boletim epidemiológico divulgado pela autoridade de saúde regional.

No documento é referido que, dos novos casos, 22 são de transmissão local, associados sobretudo a contactos positivos, e apenas três são importados (dois da Áustria e um da Região de Lisboa e Vale do Tejo).

Ainda segundo a Direção Regional de Saúde estão hoje notificadas 342 ativas, dos quais 20 são casos importados e 322 são de transmissão local.

A autoridade regional de saúde indica ainda que 10 doentes estão internados no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, salientando que não está qualquer pessoa a receber tratamento na Unidade de Cuidados Intensivo.

Outras 19 encontram-se numa unidade hoteleira e as restantes permanecem em alojamento próprio, é acrescentado.

A Direção Regional de Saúde revela também que estão a ser avaliadas 98 situações relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações.

Outras 594 pessoas estão em vigilância de contactos ativos e 9.201 viajantes estão a ser acompanhados com recurso à aplicação ‘MadeiraSafe’, indica a autoridade regional de saúde.

A Direção Regional de Saúde destaca igualmente que “há hoje mais 25 casos recuperados a reportar”, contabilizando a Madeira 8.098 doentes curados de covid-19, mantendo os 71 óbitos associados a esta doença desde o início da pandemia.

Na situação epidemiológica relativa à Madeira divulgada hoje pela Direção-Geral de Saúde, cujos números raramente coincidem com os apurados a nível regional, são atribuídos a este arquipélago mais 28 casos positivos, os mesmos reportados na terça-feira, num total de 8.743 doentes confirmados e 68 óbitos associados à doença desde março de 2020.