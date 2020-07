No contexto da operação de rastreio de viajantes à entrada no Aeroporto da Madeira, há a reportar um total cumulativo de 2.962 colheitas para teste à covid-19 realizadas no local (até às 18:00 horas do dia de hoje).

"Até ao dia 06 de julho, foram contabilizadas na Região Autónoma da Madeira 1.550 notificações de casos suspeitos de covid-19, 1.457 das quais não se confirmaram", refere o IASAÚDE.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 538 mil mortos e infetou mais de 11,64 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.629 pessoas das 44.416 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.