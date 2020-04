“Este é mais um dia de grande satisfação para a Madeira, porque não tem mais nenhum caso ativo”, declarou o governante insular na videoconferência para apresentação do boletim epidemiológico diário desta região autónoma.

Pedro Ramos adiantou que hoje há “mais três casos recuperados”, nomeadamente dois casos que existiam no Porto Santo, tornando-se esta “numa ilha verde, onde todos os casos reportados são doentes recuperados”, o que permite “encarar a sua situação de forma diferente e a retoma das suas atividades”, após o período determinado.

O governante insular também vincou que as autoridades de saúde “estão a testar mais”, sobretudo os grupos de risco, como os profissionais de saúde e os lares de terceira idade, anunciando que está previsto abranger mais “729 pessoas” em seis destas instituições na Madeira e Porto Santo na próxima semana.

O responsável do executivo insular mencionou que, “nas últimas 24 horas, a Madeira realizou 144 testes”, tendo sido processados e estudados, desde o inicio da pandemia, um total de 2.163 casos neste arquipélago.

Por seu turno, a vice-presidente do Instituto de Administração de Saúde da Madeira (Iasaúde), Bruna Gouveia, “corroborou que hoje foi um dia bom””, complementando que a região regista presentemente 52 casos ativos, “todos com sintomas ligeiros”, dos quais apenas um continua internado no hospital do Funchal, “devido à necessidade de outros cuidados de saúde”.

Destes doentes, “33 estão em unidades hoteleiras e 18 nos respetivos domicílios”, disse, informando que a Madeira registou até ao presente um total de 882 casos estudados, tendo sido excluídos mais 23 no sábado, o que perfaz 781 situações negativas.

“Há ainda 16 casos suspeitos que aguardam resultados laboratoriais”, referiu.

Bruna Gouveia aproveitou a ocasião para informar que a Madeira “vai continuar a aplicar o critério dos dois testes negativos para a definição de casos de recuperação na região”, argumentando que esta tem “uma situação epidemiológica diferente” da do território continental, visto que só regista “transmissão local e tem possibilidade para efetuar os testes”.

Quanto à situação da freguesia de Câmara de Lobos, a qual está confinada a uma cerca sanitária até 03 de maio, devido a um foco que surgiu num dos bairros sociais, alegadamente relacionada com uma família que esteve reunida num convívio pascal, a responsável indicou que nesta linha de transmissão foram identificados 222 contactos.

Alem dos 31 primeiros casos reportados, 178 foram testados negativos e 13 aguardam resultados (do total de 16 em espera), disse.

O secretário regional foi ainda questionado sobre a situação dos sem-abrigo e apontou que o grupo “está sinalizado, estando 36 recolhidos no pavilhão dos trabalhadores e o objetivo é incentivar mais a utilizar aquelas instalações, assegurando que “todos os casos destas pessoas foram testados negativos”.

Pedro Ramos ainda se pronunciou sobre os casos de pessoas que tentaram “furar a cerca sanitária” em Câmara de Lobos, tendo a Policia de Segurança Pública (PSP) anunciado que efetuou no sábado a quarta detenção, um homem de 38 anos que incorre na prática de um crime de desobediência.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 200 mil mortos e infetou mais de 2,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Perto de 800 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 903 pessoas das 23.864 confirmadas como infetadas, e há 1.329 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.