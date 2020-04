"Depois, no exercício de determinadas profissões, o uso [da máscara] será obrigatório", afirmou Miguel Albuquerque, em videoconferência, após reunião extraordinária do Conselho do Governo, no Funchal, na qual foram comunicadas novas medidas no âmbito da contenção da pandemia de covid-19.

O governante remeteu para o próximo sábado, 18 de abril, o anúncio sobre a eventual retoma progressiva das atividades económicas na região, realçando que a obrigatoriedade do uso de máscara será então determinada em função da reabertura das empresas.

"É um sinal que enviamos à população, de incentivo para a utilização das máscaras", disse, reforçando que o executivo, de coligação PSD/CDS-PP, está a perspetivar uma "evolução positiva" da situação pandémica no arquipélago, onde há registo de 51 pessoas infetadas com covid-19, das quais duas já recuperaram.

Miguel Albuquerque sublinhou que nas profissões onde o contacto entre pessoas é maior e constante, como a construção civil, será mesmo decretado uso obrigatório de máscara.

"No final desta semana, começam a ser distribuídas pelos CTT, nos respetivos domicílios, máscaras para uso individual, laváveis e reutilizáveis", esclareceu, vincando que a medida abarca cerca de 200 mil pessoas, numa população de 267.785 habitantes (Censos de 2011).