O total acumulado de casos subiu para 16.244 com 89% de doentes considerados recuperados (14.416 casos) e o número total de óbitos mantém-se em 133.

A maioria das infeções hoje anunciadas foram registadas na área administrativa da cidade de Maputo com 64, seguida pela província de Gaza, sul do país, com 22 casos.

Há ainda 43 doentes internados em centro de internamento da covid-19 e unidades hospitalares.

Desde o início da pandemia, Moçambique testou 238.362 casos suspeitos, dos quais 954 nas últimas 24 horas.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.529.324 mortos resultantes de mais de 66,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 53.543 mortos confirmados em mais de 2,2 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.