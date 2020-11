De acordo com o balanço feito hoje, o Brasil totaliza 162.397 mortes e 5.664.115 casos de infeção pelo novo coronavírus desde fevereiro, quando foi identificado o primeiro doente no país.

No entanto, estes números não incluem dados do estado de São Paulo, porque o sistema informático do Ministério da Saúde brasileiro tem apresentado “problemas técnicos” desde a quinta-feira passada.

Estão ainda por atualizar os números sobre pessoas já recuperadas e sobre doentes em acompanhamento.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos em mais de 49,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.