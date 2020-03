Os dados indicam contudo que o número de óbitos num só dia foi menor pelo segundo dia consecutivo.

O número de casos positivos de infeção com o novo coronavírus aumentou e atinge, neste momento, os 50.418, mais 4.289 casos face a domingo. O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 341 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Portugal regista 23 mortes pela covid-19, mais nove do que no domingo, e 2.060 pessoas infetadas.

Estão confirmadas nove mortes na região Norte, cinco na região Centro, oito na região de Lisboa e Vale do Tejo e uma no Algarve, revela o boletim epidemiológico divulgado hoje, com dados referentes até às 24:00 de domingo.

Das 2.060 pessoas infetadas pelo novo coronavírus,1.859 está a recuperar em casa, 201 estão internadas, 47 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos.