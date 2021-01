O boletim epidemiológico da DGS indica ainda que estão internadas 3.260 pessoas, mais 89 do que esta segunda-feira, das quais 512 em cuidados intensivos, ou seja, mais duas.

O boletim revela ainda que mais 4.691 pessoas foram dadas como recuperadas.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 7.286 mortes e 436.579 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 80.183, mais 175 do que ontem.

As autoridades de saúde têm em vigilância 96.577 contactos, mais 1.828 relativamente ao dia anterior.

Relativamente às 90 mortes registadas nas últimas 24 horas, 24 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 33 na região Norte, 17 na região Centro, 14 no Alentejo, uma na região do Algarve e uma na Região Autónoma da Madeira.