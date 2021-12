Ascendem agora a 2.542.326 as pessoas que já receberam esta "vacinação de reforço", ainda segundo o boletim diário da vacinação divulgado pela DGS esta quarta-feira.

Em 24 horas, mais 5.697 pessoas concluíram a "vacinação primária", ou seja, levaram as primeiras duas doses (ou apenas uma, em alguns casos em que essa situação se aplica), perfazendo um total de 8.668.235 com vacinação primária completa.

No caso da vacinação de crianças, foram vacinadas mais 59 na faixa etária dos 5 aos 11 anos, havendo um total de 95.459 crianças com a primeira dose pediátrica.

Receberam doses de reforço da vacina contra a covid-19, até agora, 574.973 idosos, o que corresponde a 87%, com 80 ou mais anos, 814.949 pessoas (85%) com idade entre os 70 e os 79 anos, 644.600 (51%) com 65 a 69 anos e 237.978 (17%) entre os 50 e 59 anos.

Em paralelo, nas mesmas 24 horas, foram vacinadas 17.234 pessoas contra a gripe, ascendendo agora a 2.358.882 o total de vacinados este ano.

Relativamente ao dia anterior, foram registadas um total de mais 95.808 inoculações de vacinas contra a covid-19 (esquema primário completo e reforço) e contra a Gripe