No entanto, esses apelos têm um efeito limitado, especialmente no Reino Unido, onde o Governo se viu obrigado a ser mais assertivo depois de um fim de semana em que os parques e as praias estiveram cheios.

Pelo menos 10 países ou territórios (mais de 117 milhões de pessoas) adotaram recolher obrigatório, proibindo saídas noturnas de casa, como são os casos do Burkina Faso, do Chile, de Manila, nas Filipinas, da Sérvia ou da Mauritânia.

Na Arábia Saudita, o recolher obrigatório entra em vigor hoje à noite.

Finalmente, alguns países colocaram em quarentena as suas principais cidades, proibindo qualquer entrada ou saída.

É o caso das 27 maiores cidades da Bulgária, Almaty e Nur-Sultan, no Cazaquistão, e Baku, no Azerbaijão, onde se somam quase 10 milhões de habitantes.

O balanço da AFP não menciona a situação em Portugal, que está em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até, pelo menos, às 23:59 de 02 de abril.

Além disso, o Governo declarou também o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 324 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 14.300 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a ser o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 5.476 mortos em 59.138 casos. Segundo as autoridades italianas, 7.024 dos infetados já estão curados.

A China continental, onde a epidemia surgiu no final de dezembro, conta com um total de 81.054 casos, tendo sido registados 3.261 mortes.

Os países mais afetados a seguir à Itália e à China são a Espanha, com 1.720 mortos em 28.572 infeções, o Irão, com 1.685 mortes num total de 22.638 casos, a França, com 674 mortes (16.018 casos), e os Estados Unidos, com 390 mortes (31.057 casos).