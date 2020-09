De acordo com Ricardo Gonçalves (PSD), que falava à tarde, encontram-se atualmente 13 utentes no Hospital Distrital de Santarém (HDS), nove no Centro Hospitalar do Médio Tejo, em Abrantes, e 21 utentes assintomáticos na Casa de Repouso Fonte Serrã.

O coordenador da Proteção Civil Municipal de Santarém, José Guilherme, tinha referido hoje de manhã à Lusa que no lar permaneciam 23 utentes que testaram positivo à covid-19, antes de serem conhecidos os novos casos com sintomas.

O presidente da Câmara de Santarém, que também tem a tutela da Proteção Civil, explicou que houve uma pessoa infetada que regressou ao lar, somando-se aos 22 utentes assintomáticos referidos já na quinta-feira.

“Há um utente que regressou, entretanto, e que também estava positivo. Agora ficam 21 no lar”, realçou.

No entanto, hoje de manhã, os 18 utentes que não testaram positivo foram transferidos para um lar em Fátima, concelho de Ourém, também no distrito de Santarém.