Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, "depois de algumas semanas em que era natural que as pessoas se fechassem sobre si próprias, os vários Estados, está a haver diálogo, está a haver pontes, está a haver hipóteses de entendimento" e a União Europeia "está a ter uma evolução positiva".

De acordo com uma nota entretanto publicada no portal da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado teve com o Presidente da República Federal da Alemanha uma "conversa cordial e amiga" sobre "a atual situação pandémica que assola toda a Europa e o mundo".

Ambos "referiram a importância de os Estados-membros da União Europeia se manterem coesos e solidários, dando resposta coordenada a um problema que é de todos" e "acordaram voltarem a fazer o ponto da situação dentro de alguns dias".

Com o rei de Espanha, Marcelo Rebelo de Sousa abordou em particular "a situação atual nos dois países" e "as perspetivas de evolução" face à pandemia de covid-19, mas ambos também "referiram a importância fundamental da solidariedade no seio da União Europeia".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 59 mil.

Em Portugal, registaram-se 266 mortes e 10.524 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.