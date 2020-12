De acordo com a edição desta terça-feira do jornal Público, a possibilidade de os titulares de altos cargos políticos, como o Presidente da República, primeiro-ministro ou o presidente da Assembleia da República, terem prioridade no acesso à vacinação para a Covid-19 chegou a ser equacionada, mas foi posta de lado.

Marcelo só será vacinado para a Covid-19 só na segunda fase do programa, que está prevista que se inicie em abril. A partir desta data, serão vacinados os maiores de 65 anos, com ou sem patologias, que não tenham sido vacinadas na primeira fase — isto é, que não residam em lares, nem sejam profissionais de saúde ou trabalhem em casas de acolhimento de idosos.

No plano de vacinação, a prioridade será dada aos profissionais de saúde, aos utentes de lares de idosos e trabalhadores da área, aos maiores de 50 anos com patologias como insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal e doença respiratória crónica com suporte ventilatório. Elementos das forças de segurança e Forças Armadas também fazem parte dos primeiros a receber a vacina.

