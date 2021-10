No seu espaço de comentário semanal na SIC, Luís Marques Mendes, entre elogios ao vice-almirante Henrique de Gouveia e Melo, que disse merecer "simbolicamente uma estátua", e ao Governo, na figura da ministra da Saúde, revelou, segundo fontes apuradas pelo próprio, uma vez que não existe uma decisão oficial das instâncias europeias, que vai ser administrada uma terceira dose da vacina contra a covid-19 a maiores de 65 anos.

Segundo Marques Mendes, a "vacinação vai começar ainda neste mês de outubro, provavelmente na ponta final de outubro" e deverá decorrer até ao Natal, ou seja, tem como objetivo ser concluída no decorrer do mês de dezembro.

Para que a decisão seja oficial, o comentador diz que o Governo está à espera do parecer da Agência Europeia do Medicamento (EMA) que esta semana deverá aprovar a administração deste reforço da vacina contra o novo coronavírus.

No final de setembro, António Costa disse que o Governo aguarda as decisões que serão tomadas pela Direção Geral da Saúde e pela EMA sobre a questão da terceira dose.

“Os portugueses podem ficar tranquilos: O que é possível neste momento fazer para que qualquer decisão seja possível está feito. Ou seja, o país tem toda a margem de liberdade para tomar a decisão que tecnicamente seja aconselhável tomar”, disse.

De acordo com o líder do executivo, se a decisão técnica for a de vacinar, Portugal “tem já contratado um número de vacinas para vacinar toda a população com a terceira dose”.

“Por maioria de razão, se a decisão for só vacinar os cidadãos com mais de 65 anos, temos essas vacinas contratadas. Se não for tomada essa decisão, Portugal não destruirá vacinas e reforçará o seu esforço de cooperação internacional, em particular com os países da Comunidades de Países de Língua Portuguesa”, referiu.