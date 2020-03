O executivo anunciou ainda um regime de 'lay-off' simplificado para as empresas que vejam a sua atividade "severamente afetada devido à epidemia", por via do qual os trabalhadores terão a garantia de retribuições ilíquidas equivalentes a dois terços do salário até 1.905 euros, 30% suportado pelo empregador e 70% pela Segurança Social até um máximo de seis meses.

Para Pedro Siza Vieira, o executivo está concentrado em assegurar a preservação da capacidade produtiva das empresas, a preservação do emprego e manutenção da capacidade de recuperar o mais rapidamente possível “assim que a epidemia fique sob o controlo”.

“Do ponto de vista de apoiar a economia, o melhor que podemos fazer é conter a propagação da doença. A melhor receita económica nesta altura é lavar as mãos, tossir para o cotovelo, e seguir as boas práticas e recomendações da Direção Geral de Saúde”, disse.

“Manter a racionalidade e a frieza na forma como encaramos a situação, sabemos que não é doença grave, é uma doença contagiosa e queremos conter o ritmo de contágio […]. Esta é a nossa preocupação”, disse.

Os parceiros sociais que estiveram presentes na reunião de hoje manifestaram o seu acordo quanto às propostas anunciadas, tendo em conta sobretudo o compromisso do Governo de monitorizar e avaliar a situação em permanência.

Para o presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, João Viera Lopes, o documento é "globalmente positivo", mas sugeriu algumas medidas adicionais, tais como a suspensão dos processos de penhora e despejo sobre as empresas e a contribuição das banca para satisfazer as necessidades das empresas durante este período.

Para as centrais sindicais, UGT e CGTP, as medidas apresentadas são positivas e vão ao encontro das necessidades de tesouraria das empresas, mas com algumas preocupações no sentido de os trabalhadores não poderem perder qualquer retribuição, quer nos salários quer nos subsídios.

Para o presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), Francisco Calheiros, o documento ainda será alvo de análise, mas destacou o facto de se tratar de um plano "aberto e dinâmico" à medida da evolução da propagação do novo coronavírus, tendo já pedido uma reunião para terça-feira com a tutela.

Para o presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), António Saraiva, o conjunto de medidas apresentado é positivo e será avaliado pela CIP, salientando a necessidade de as iniciativas serem também rapidamente executadas.

Na mesma linha, o secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), Luís Mira, disse que o pacote de medidas apresentando é "bastante abrangente" e destacou o cenário de incerteza que atualmente existe.