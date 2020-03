No que respeita aos procedimentos antifraude, os três operadores referem que nenhum deles irá realizar visitas presenciais, da sua iniciativa, sem um pedido prévio de assistência por parte do cliente e que as deslocações ao domicílio "apenas se realizam por motivos de falhas técnicas e avarias" e sempre a pedido do cliente".

Além disso, "todos os técnicos e equipas operacionais dos operadores estão munidos do respetivo cartão de identificação, sendo que a sua exibição deverá ser exigida pelo cliente antes de dar entrada na habitação".

De forma "a minimizar os impactos que o Covid-19 está a ter na vida dos portugueses, os operadores MEO, NOS e Vodafone oferecem por um período de 30 dias, 10GB [gigabyte] de dados aos seus clientes particulares e empresariais de serviço telefónico móvel".

Estando "conscientes do impacto radical da mudança do modo de vida, de trabalho e de ensino, resultantes do tempo de crise excecional que vivemos, os operadores, com o objetivo de minorar as consequências do isolamento, tomaram a decisão, juntamente com a Sport TV, BTV e Eleven Sports, de não cobrar a mensalidade aos clientes", acrescentam.

Dependendo da evolução, "os operadores estão ainda a articular medidas de reforço que possam contribuir para que o isolamento social permita, numa fase posterior, o mais rápido regresso à normalidade", concluem.