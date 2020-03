"Enquanto os transportes de mercadorias operarem não há problemas. Contudo, se esta pandemia provocada pela Covid-19 piorar, tememos o cancelamento do fornecimento de alimento para os coelhos, que se encontram na fase de crescimento, o que colocaria em causa toda a estrutura de produção e o prematuro abate dos animais", alertam.

No Planalto Mirandês, a produção de carne de coelho conta com sete unidades de capacidade média até às três mil fêmeas reprodutoras para abastecer o mercado nacional e de Espanha.

"Uma das vantagens que temos é que a produção tem escoamento garantido. O preço da carne de coelho é que poderá ser mais competitivo, perante as necessidades dos mercados", disse Duarte Pimentel.

Na ótica do produtor, os espanhóis consomem mais carne de coelho do que os portugueses, "dadas as suas propriedades alimentares".

Esta unidade de cariz familiar tem uma capacidade de produção de 20 toneladas de carne de coelho, a cada 42 dias.

Por seu lado, Dinis Arribas, produtor de carne de coelho em Sendim, no concelho fronteiriço de Miranda do Douro, indica que últimos 15 dias houve mais procura nas superfícies comerciais de carne de coelho do "que em situações normais".

"Trata-se de uma carne branca e saudável ", rematou.

Este produtor tem uma capacidade de produção de 22 toneladas, a cada 40 dias, de um produto com a chancela " Produto Nacional".

O número de infetados em Portugal pelo novo coronavírus subiu para 642, mais 194 do que os contabilizados na terça-feira, anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS), que deu conta da segunda vítima mortal.

De acordo com o boletim sobre a situação epidemiológica de Covid-19 em Portugal, divulgado hoje às 12:00, desde 01 de janeiro foram registados 5.067 casos suspeitos.

Segundo a DGS, há 351 (eram 323) casos a aguardar resultado laboratorial e três casos recuperados.

Entre as medidas para conter a pandemia, o Governo suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas desde segunda-feira e impôs restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.