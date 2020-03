"Os clientes serão informados das recomendações gerais a ter em conta para realizar as compras, tanto através dos membros da equipa como por meio de cartazes, altifalante da loja e redes sociais", refere, salientando, contudo, que "a responsabilidade final do cumprimento das recomendações implementadas de distância, capacidade máxima, etc, recai nas próprias pessoas, que devem respeitá-las".

No que diz respeito às medidas de acesso aos seus supermercados, e em linha com as diretrizes do Governo, a Mercadona passa a controlar a capacidade das lojas e a sinalizar a distância mínima exigida entre pessoas, cabendo a responsabilidade de ordenar a capacidade interior da loja "ao encarregado do estabelecimento ou à pessoa ou agente de segurança privada designado por este".

"Na via de acesso público a cada supermercado estará marcada uma distância mínima de um metro entre as pessoas que aguardam a sua vez de entrar e deverá ser respeitada para aceder aos mesmos", informa, acrescentando que também no interior das lojas deve ser garantida a distância mínima de um metro entre clientes, estando marcados os limites "no chão da secção da peixaria e na linha de caixas".

