O novo balanço faz subir para 1.649.502 o número de contágios e para 141.248 o número total de óbitos.

Com estes números, o México continua a ser o quarto país do mundo com mais mortes por covid-19, depois dos Estados Unidos, Brasil e Índia, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.

Segundo a mesma instituição, o México é também o 13.º país do mundo em termos de pacientes registados.

As autoridades sanitárias também informaram que um total de 492.529 doses de vacina covid-19 tinha sido aplicada no México a partir de segunda-feira, todas elas ao pessoal médico.

Dos vacinados, 6,546 já receberam o tratamento completo, ou seja, duas doses.

O México procura vacinar os seus quase 130 milhões de habitantes com um plano já em curso e cuja conclusão está prevista para Março de 2022, com um investimento de 32 mil milhões de pesos (cerca de 1,4 mil milhões de euros).

A pandemia da covid-19 provocou, pelo menos, 2.031.048 mortos resultantes de mais de 94,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência noticiosa francesa AFP.

A covid-19 é uma doença respiratória causada por um novo coronavírus (tipo de vírus) detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.