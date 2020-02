“Esperamos que o impacto possa ter impacto material nos resultados operacionais da MGM China no primeiro trimestre de 2020 e, potencialmente, depois disso”, indicou em comunicado a empresa, que, tal como todos os outros casinos em Macau, fechou as salas de jogo a 05 de janeiro a pedido do Governo local.

“Embora o surto tenha sido amplamente concentrado na China, na medida em que o vírus afeta a disposição ou capacidade dos clientes de viajar para as propriedades da empresa [mãe] nos Estados Unidos (devido a restrições de viagem ou de outra forma), os resultados domésticos das operações da companhia também podem ter um impacto negativo”, pode ler-se na mesma nota.

A MGM China sublinhou que “é atualmente incapaz de prever a duração da interrupção dos negócios em Macau, se a suspensão das operações vai continuar para além do período de 15 dias ou o impacto da redução de fluxo de clientes”.

A incerteza na gestão do negócio do jogo, explicou a MGM China, deve-se às restrições nas viagens impostas pela China aos seus cidadãos – que inclui o congelamento do regime de vistos para Macau — a suspensão das ligações marítimas com Hong Kong, assim como, obviamente, o encerramento dos casinos na capital mundial do jogo.

“Os resultados da empresa dependerão de desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e não podem previstos, incluindo novas informações que possam surgir sobre a gravidade do problema coronavírus e quaisquer ações adicionais tomadas para impedir a propagação”, justificou.

Em Macau, as medidas excecionais tomadas pelo Governo paralisaram quase por completo a economia. Enquanto no território estão identificados atualmente oito casos de infeção pelo coronavírus Covid-19, na China há a registar mais de um milhar de mortos e mais de 40 pessoas contaminadas.