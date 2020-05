Portugal, segundo Matos Fernandes, “deve ser dos poucos países do mundo em que todas as praias são públicas” e “não existem praias privadas em Portugal”.

“E assim será e assim se manterá, sendo que temos que agir com toda a segurança para inibir o contágio”, avisou.

Por isso “foram definidas regras, que são essencialmente de afastamento e que preveem que numa praia não haja mais do que um determinado número de utentes porque são aqueles que em segurança aí conseguem estar”, lembrou o ministro.

“É fundamental é dar informação às pessoas para elas poderem escolher e por isso este código de cores - que nunca foi semáforo algum - que é o código de cores das praias. todos sabem o que é uma bandeira vermelha, amarela ou verde numa praia”, explicou.

Questionado sobre a fiscalização das praias, Matos Fernandes usou as palavras do primeiro-ministro, António Costa, “no dia em que o conselho de ministros aprovou o decreto lei que fixa a regra para as praias”: “nós temos de ser fiscais de nós próprios”.

“A ideia das equipas é uma ideia que nasce nas câmaras municipais do Algarve, isto é, a contratação de pessoas, algumas delas com formação na área do turismo, que falam várias línguas e que possam dar apoio junto das praias com o objetivo de ajudar a dar informação para preencher a aplicação, para dar conselhos às pessoas”, respondeu.

Essas equipas, explicou o governante, “não têm competências de fiscalização”, sendo estas da responsabilidade das autoridades públicas.

Já o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Moz Caldas, foi questionado sobre a possibilidade de o Governo prolongar o mecanismo de ‘lay off’ devido à pandemia e sobre o protesto dos representantes das empresas de diversão que decorreu junto ao Palácio da Ajuda, onde se tem reunido o executivo, o governante começou por referir que “nenhuma das duas matérias foi objeto do Conselho de Ministros de hoje”.

“No primeiro caso, o senhor primeiro-ministro teve a oportunidade ontem [quarta-feira], no debate quinzenal na Assembleia da República, de se pronunciar. Não há nada a acrescentar”, respondeu, em relação ao 'lay off'.

Sobre o protesto, André Moz Caldas referiu que o “Governo já teve a oportunidade de os receber no início deste mês”.

“O Governo tem acompanhado a situação destes agentes económicos bem como de toda a economia portuguesa e acompanhar com preocupação as necessidades que se estão a viver”, afirmou, remetendo para um futuro Conselho de Ministros no qual será dada nota das “medidas que vierem a ser aprovadas para estes e para outros setores da economia portuguesa que vivem numa situação difícil decorrente da pandemia”.

[Notícia atualizada às 17:21]