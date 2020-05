De acordo com a mesma fonte, foram testados mais de 23.000 utentes e colaboradores das Misericórdias Portuguesas.

A UMP destacou, em comunicado, a recuperação de 140 utentes e 103 colaboradores atingidos pelo novo coronavírus, que provoca a doença da covid-9.

Os testes nos lares, com um universo de 35.000 utentes, realizaram-se sobretudo nos últimos 15 dias.

Para aferir e adaptar o plano de contingência de acordo com a evolução da pandemia, a UMP pretende recolher, com regularidade, informação atualizada de capacitação e análise do impacto da doença nas instituições.

A UMP tenciona usar os dados obtidos para, em colaboração com universidades e especialistas, elaborar “um conjunto de estudos”.

A organização foi criada em 1976 para coordenar e representar as Misericórdias, organizando atividades de interesse comum.