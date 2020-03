“A minha estimativa é que algures entre 2 mil e 3 mil portugueses no estrangeiro, entre turistas, viajantes ocasionais e estudantes estejam ainda a precisar de apoio para operações de regresso a Portugal”, disse augusto Santos Silva.

O chefe da diplomacia portuguesa falava hoje perante os deputados da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas da Assembleia da República, onde foi chamado pelo Partido Social Democrata (PSD) para prestar esclarecimentos sobre o apoio de Portugal aos portugueses no estrangeiro.

Augusto Santos Silva é hoje ouvido na comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, a pedido do PSD, para explicar as ações do Governo no apoio aos portugueses que se encontram no estrangeiro.

Num requerimento entregue na sexta-feira, na Assembleia da República, a pedir a audição urgente do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, o PSD solicitava que fossem prestadas aos deputados "todas as informações relativas aos procedimentos que estão a ser postos em prática pelo Governo", bem como pela rede diplomática e consular para apoiar estes portugueses.

Os sociais-democratas salientavam "a situação complicada por que passam muitos portugueses que se encontram no estrangeiro e que devido ao surto da covid-19 têm tido imensas dificuldades em regressar" a Portugal, devido aos constrangimentos impostos pelos diversos países à circulação de pessoas.

No requerimento, assinado pelos deputados Adão Silva, António Maló de Abreu, Carlos Gonçalves e José Cesário, o PSD chama a atenção para as dificuldades da rede consular em garantir "em alguns casos, com grandes atrasos" a proteção dos portugueses no estrangeiro.

Fonte do gabinete de Santos Silva disse à Lusa que o ministro estava “completamente disponível” para prestar esclarecimentos na Assembleia da República.

O novo coronavírus já infetou em Portugal mais de 2.000 pessoas e foram confirmadas já 23 mortes associadas à Covid-19.

Dos infetados, 201 estão internados, 47 dos quais em unidades de cuidados intensivos.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.

Em todo o mundo, o novo coronavírus, responsável pela pandemia de Covid-19, já infetou mais de 345 mil pessoas, das quais mais de 15.100 morreram.