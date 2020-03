Questionado sobre qual será esse segundo cenário, Babo disse que se trata de criar um centro de isolamento provisório, com “os recursos do país”, e procurando que as instituições do Estado possam “dar toda a ajuda, dentro da sua disponibilidade de material, com a máxima brevidade”.

Babo reúne-se na sexta-feira de manhã como o corpo diplomático em Díli para analisar a questão da Covid-19 e, em particular para explicar as consequências das restrições aprovadas pelo Governo e que ainda não estão em vigor, por ainda não terem sido publicadas no Jornal da República.

Na quarta-feira, o Governo timorense decidiu em Conselho de Ministros proibir, durante um mês, cidadãos estrangeiros não residentes que tenham estado num país com casos de Covid-19 de entrar em Timor-Leste.

Questionado pela Lusa sobre se o Governo aprovará algum estímulo para garantir que as ligações aéreas em curso com a Indonésia, Austrália e Singapura – todos países com caso de Covid-19 – Babo disse esperar que não haja suspensão das rotas.

“Sabemos que esta medida vai diminuir rapidamente o volume de passageiros nos voos, mas acho que as companhias não vão tomar uma decisão drástica”, referiu o responsável, notando que os países vizinhos, como Singapura, Indonésia e Austrália, devem tomar também novas restrições adicionais.

Timor-Leste não tem ainda qualquer caso registado de Covid-19.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 210 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.750 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 84.000 recuperaram da doença.

A China anunciou hoje não ter registado novas infeções locais nas últimas 24 horas, o que acontece pela primeira vez desde o início da pandemia. No entanto registou 34 novos casos importados.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se já por 173 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

No total, desde o início do surto, em dezembro passado, as autoridades da China continental, que exclui Macau e Hong Kong, contabilizaram 80.894 infeções diagnosticadas, incluindo 69.614 casos que já recuperaram, enquanto o total de mortos se fixou nos 3.237.

O número de infetados ativos no país fixou-se em 8.043, incluindo 2.622 em estado grave.

Os países mais afetados depois da China são a Itália, com 2.978 mortes em 35.713 casos, o Irão, com 1.135 mortes (17.361 casos), a Espanha, com 638 mortes (14.769 casos) e a França com 264 mortes (9.134 casos).

Face ao avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.