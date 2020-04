"Depois de termos tomado a posição em sede de Proteção Civil Municipal e não havendo resposta de revogação por parte das entidades competentes, todas deliberações tomadas pelo delegado distrital de Saúde Pública mantêm-se em vigor, no que respeita ao confinamento de pessoas devido à propagação do coronavírus. Por esse motivo, as forças de segurança terão de continuar a notificar todos aqueles que entram neste território", indicou Francisco Guimarães.

Para o autarca trasmontano, os 14 dias de confinamento obrigatório para quem entra em Portugal ou na região trasmontana "nunca deixaram de existir".