"A pessoa afetada está a ser devidamente acompanhada pelas autoridades sanitárias e as pessoas com quem manteve contacto estão a ser sinalizadas para, de acordo com o protocolado, procederem aos respetivos testes de despistagem do vírus e cumprirem o período de quarentena", explica a autarquia social-democrata num comunicado publicado hoje à tarde na página oficial da Câmara no Facebook.

A urgência do hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, confirmou hoje o primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus num homem que foi conduzido ao hospital de São João, no Porto.

Contactada pela agência Lusa, fonte daquele hospital adiantou que "na sexta-feira, um homem foi atendido na urgência do hospital e face às suspeitas de infeção de coronavírus foi isolado, e sujeito aos exames necessários".

A mesma fonte acrescentou que os testes confirmaram a infeção, o que determinou a transferência do doente para o hospital de São João.

Hoje à tarde, após uma reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil de Monção, na sequência do caso de infeção do homem de 64 anos, a Câmara Monção apelou ao Governo, além da restrição no movimento nas fronteiras, "para avançar para a quarentena, no mínimo, até final do mês de março, seguindo o exemplo do Governo espanhol que decretou, esta manhã, quarentena para todo o país, por um período de 15 dias".

A autarquia liderada por António Barbosa pediu ainda a "redução do horário ou encerramento de todos os locais que possam gerar aglomeração de população".