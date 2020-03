A Câmara do Montijo encerrou hoje ao público os pavilhões desportivos e as piscinas municipais do concelho, no distrito de Setúbal, suspendendo também o atendimento presencial no Centro Local de Apoio aos Migrantes.

Estas são algumas das "medidas preventivas e de contenção" do plano de contingência municipal, que foi acionado hoje com o objetivo de "preservar o bem-estar da população", face à pandemia causada pelo novo coronavírus, informou a autarquia, em comunicado. A Câmara do Montijo decidiu, assim, com efeito imediato, encerrar os pavilhões desportivos e as piscinas municipais do concelho, adiar as atividades que decorreriam em espaços municipais fechados e cancelar a cedência de espaços municipais a entidades terceiras. Já o atendimento presencial no Centro Local de Apoio aos Migrantes foi suspenso, "mantendo-se o atendimento telefónico ou através dos endereços eletrónicos". Além disso, indicou a autarquia, a utilização do Cinema Teatro Joaquim d'Almeida está limitada a "atividades com mais de 150 pessoas". Continuar a ler Também os velórios que decorram nas capelas dos cemitérios municipais estão "restritos aos familiares diretos, não ultrapassando o limite de 15 pessoas em simultâneo". Segundo o município, onde residem cerca de 30 mil habitantes, estas medidas estão em vigor "até nova reavaliação de acordo com a evolução epidemiológica do Covid-19". "Os munícipes deverão evitar o acesso a espaços municipais, salvo por motivos urgentes e inadiáveis, devendo privilegiar os meios alternativos de atendimento, isto é, telefone (21 232 76 00) e email (geral@mun-montijo.pt)", apelou. A Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou hoje o número de infetados no país, que registou o maior aumento num dia (19), ao passar de 59 para 78, dos quais 69 estão internados. A região Norte continua a ser a que regista o maior número de casos confirmados (44), seguida da Grande Lisboa (23) e das regiões Centro e do Algarve, ambas com cinco casos confirmados da doença. O boletim divulgado hoje assinala também que há 133 casos a aguardar resultado laboratorial e 4.923 contactos em vigilância, mais 1.857 do que na quarta-feira. No total, desde o início da epidemia, a DGS registou 637 casos suspeitos.