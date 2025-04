“A decisão pretende homenagear o legado de proximidade, justiça social e cuidado com o planeta que o Papa Francisco representa e perpetuar no território a memória da sua visita a Loures em 2023”, refere o município em comunicado.

O espaço, antes ocupado por contentores logísticos, vai ser transformado num parque com mais de 35 hectares, aberto à população e dotado de percursos pedonais, zonas de lazer, equipamentos desportivos e espaços verdes.

Quando estiver concluído, a autarquia espera que venha a ser “um novo polo de convívio, cultura e natureza para milhares de famílias de Sacavém, Bobadela e Santa Iria de Azoia”.

Com o investimento, a autarquia contribui também para a regeneração urbana de uma zona que “esteve esquecida durante décadas”, devolvendo a frente ribeirinha à comunidade.

O Papa Francisco morreu em 21 de abril, aos 88 anos, após 12 anos de pontificado.

Nascido em Buenos Aires, em 17 de dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro jesuíta e primeiro latino-americano a chegar à liderança da Igreja Católica.

Em 2023, a zona ribeirinha do Tejo, a norte do Parque das Nações, em território dos concelhos de Lisboa e Loures, recebeu a vigília noturna e a missa final da JMJ, estimando-se que tenham estado no local cerca de 1,5 milhões de pessoas de todo o mundo, na sua maioria jovens.

A câmara da capital já tinha decidido atribuir o nome do Papa Francisco à parte daquele espaço situada no concelho de Lisboa.