A notícia foi avançada esta terça-feira pelo Público, que confirmou a informação junto da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte).

Os números confirmados pela ARS-Norte colocam a taxa de letalidade nos 55%, acima da taxa verificada no lar de Reguengos, a situação mais grave do país, em que 80 dos 83 residentes ficaram infetados — embora a taxa de letalidade fosse de 20%.

O primeiro caso foi detetado no final de julho, sendo que em poucos dias a situação evoluiu e tornou-se num surto. Dos 109 residentes do lar, 29 testaram positivo ao novo coronavírus, assim como 19 funcionários (perfazendo 48 casos no total).

O Público avança que do universo de utentes infetados, 16 morreram no Hospital de Santo António, no espaço de um mês, embora todos sofressem de outras patologias.

A direção do lar Residências Montepio, sem adiantar o número de infetados ou de vítimas mortais, afirmou que "atualmente podemos informar que a situação respondeu positivamente às medidas apertadas de controlo e mitigação implementadas pela empresa, encontrando-se em fase de normalização, de acordo com os planos de contingência em vigor".