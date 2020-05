Os Estados Unidos, que tiveram a primeira morte no território ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de óbitos e de casos, com 91.179 mortes e 1.519.986 casos.

Pelo menos 283.178 pessoas foram declaradas curadas até hoje pelas autoridades norte-americanas.

Os outros países mais enlutados são o Reino Unido, com 35.341 óbitos e 248.818 casos, a Itália, com 32.169 mortes (226.699 casos), a França, com 28.022 mortes (180.809 casos) e a Espanha, com 27.778 falecimentos (232.037 casos).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica continua a ser o que regista mais óbitos face à sua população, com 79 mortes por cada 100.000 habitantes, seguida pela Espanha (59), Itália (53), Reino Unido (52) e França (43).

A China (sem os territórios autônomos de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou oficialmente um total de 82.960 casos (seis novos entre segunda-feira e hoje), incluindo 4.634 mortes (0 novas) e 78.241 recuperações.

A Europa totalizava às 19:00 GMT de hoje, 168.394 mortes e 1.927.826 casos, os Estados Unidos e o Canadá 97.175 mortes (1.599.056 casos), a América Latina e Caribe 30.677 óbitos (551.473 casos), a Ásia 12.695 mortes (376.867 casos), o Médio Oriente 8.320 mortes (297.381 casos), África 2.866 mortes (89.659 casos) e a Oceânia 128 mortes (8.414 casos).

Esta avaliação foi realizada usando dados coletados pelos escritórios da AFP junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS). A AFP avisa, porém, que devido a correções pelas autoridades ou a liberação tardia de dados, os números referentes ao aumento de 24 horas no número de casos e mortes podem não corresponder exatamente aos divulgados no dia anterior.

Portugal, com 1.247 mortes registadas e 29.432 casos confirmados é o 22.º país do mundo com mais óbitos e o 26.º em número de infeções.