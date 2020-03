O Museu do Louvre, em Paris, vai ficar fechado “até nova ordem” devido à pandemia de Covid-19, causada pelo novo coronavírus, anunciou hoje a administração.

"Seguindo as diretivas do governo, o museu mais visitado do mundo fecha na sexta-feira, 13 de março, às 18:00 (17:00 GMT) até nova ordem”, disse a administração do museu em comunicado, acrescentando que duas exposições - "Albrecht Altdorfer" e "De Donatello a Michelangelo " - foram adiadas.

O Museu do Louvre já tinha encerrado no dia 1 de março, porque os trabalhadores invocaram o direito a interromper o trabalho devido à epidemia causada pelo novo coronavírus.

Esta decisão dos trabalhadores seguiu-se à decisão das autoridades francesas de cancelar todos os eventos públicos com mais de 5.000 pessoas num recinto fechado.

Ao fim de três dias, voltou a abrir, depois de a instituição ter dado garantias aos trabalhadores de medidas de proteção por causa do surto de Covid-19.