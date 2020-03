“Não poderíamos deixar de estar ao lado do Hospital de Leiria”, afirmou o presidente da câmara, Walter Chicharro, num comunicado em que justifica a atribuição da verba com a necessidade de “reforçar a capacidade de resposta” do centro hospitalar que serve a população do concelho.

A deliberação insere-se num conjunto de medidas que a câmara tem vindo a implementar para travar a pandemia de Covid-19, tais como a aplicação do plano de contingência interno em linha com o solicitado pela Direção Geral da Saúde.

Desse plano fazem parte o cancelamento de eventos culturais, o encerramento de equipamentos e espaços públicos municipais de forte concentração de pessoas, o encerramento de serviços municipais de atendimento público, reforçando, em paralelo, as medidas preventivas e de limpeza, assim como de desinfeção de transportes urbanos e edifícios à sua responsabilidade, refere o comunicado.

No documento divulgado na página da câmara Walter Chicharro afirma ainda que, “apesar das reconhecidas dificuldades financeiras da autarquia”, estão a ser estudadas um conjunto de medidas “destinadas a apoiar a economia local e os cidadãos” que irão sendo divulgadas.

A câmara da Nazaré dá ainda nota de ter alertado o Governo para “a necessidade de adoção de iniciativas que possam servir de suporte à comunidade”, ligada a setor primário (pesca e agricultura).

Setores “essenciais na estrutura de distribuição de alimentos” e que Walter Chicharro apela a que sejam ajudados a recuperar do atual momento, “dotando-os de mecanismos que permitam o restabelecimento da normalidade”.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 170 mil pessoas, das quais 6.500 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 642, mais 194 do que na terça-feira. O número de mortos no país subiu para dois.