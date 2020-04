“Aqui não há pequeno comércio, isso é no bairro ao lado [Moscavide, no concelho de Loures], aqui é tudo médio ou grande”, afirmou Figueiredo Costa, explicando que, por isso, as medidas de apoio ao pequeno comércio anunciadas pelo Governo “não terão grande impacto na zona”.

O presidente da AMEPN admitiu que depois de ter sido decretado o estado de emergência, em 19 de março, se viam “magotes de pessoas no passeio pedonal junto ao rio Tejo”.

“Acho que depois as pessoas foram tomando consciência, especialmente depois daquele dia [28 de março] em que houve filas na Ponte 25 de Abril e as pessoas foram mandadas parar pela polícia”, explicou.

A AMEPN está, segundo o seu presidente, a colaborar com a polícia e a apelar ao dever de cidadania, que “neste momento exige que todos fiquem em casa”.

“Vamos usar o nosso jornal Notícias do Parque, que sai em breve, para apelar a que as pessoas fiquem em casa”, explicou.

Figueiredo Lopes referiu ainda que a AMEPN respondeu favoravelmente a um pedido da Junta de Freguesia, que poderá vir a precisar de voluntários para se deslocarem aos lares de idosos.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde 19 de março, devido à pandemia da covid-19, tendo a Assembleia da República aprovado hoje o seu prolongamento até 17 de abril.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 940 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 47 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 209 mortes, mais 22 do que na quarta-feira (+11,8%), e 9.034 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 783 em relação à véspera (+9,5%).