O novo caso foi diagnosticado, na sexta-feira, numa residente de Macau, de 53 anos, que esteve em Portugal entre 04 de fevereiro e 30 de março, disse o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, em comunicado.

No regresso a Macau, onde chegou pelo transporte do Gabinete de Gestão de Crises do Turismo, através da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, a doente “não manifestou quaisquer sintomas” e ficou sob quarentena na pousada Marina Infante, de acordo com as medidas em vigor no território, acrescentou.

O mesmo comunicado adiantou que a doente contactou, durante a estada em Portugal, “com um parente diagnosticado, no dia 26 de março, com pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus”.

“A doente está em condições clínicas consideradas normais” e foi “internada na enfermaria de isolamento do Centro Hospitalar Conde de São Januário para tratamento”, indicou.