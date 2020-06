A principal responsável técnica da OMS para a resposta à pandemia, Maria Van Kerkhove, afirmou que no caso de surtos como o que se verifica em Pequim, é preciso perceber “o que juntou esses casos” e porque é que estão ligados.

“O que gostamos de ver é uma reposta imediata e um conjunto completo de medidas” como o isolamento de casos positivos, salientou Michael Ryan, acrescentando que essas ações “têm, em geral, levado à contenção de surtos” noutros países, como Coreia do Sul ou Singapura.

Tal como a China, é importante que “todos os países mantenham a prontidão” na resposta ao novo coronavírus, afirmou Michael Ryan.

Pequim voltou hoje a repor medidas de prevenção de contágio pelo novo coronavírus, com centenas de pessoas alinhadas em hospitais e outras instalações em redor da capital, enquanto as autoridades executavam milhares de testes em trabalhadores e clientes do principal mercado abastecedor de Pequim.

O novo surto parece ter começado no mercado de Xinfadi, o maior de produtos frescos em Pequim, levando a inspeções em mercados de carnes e mariscos na cidade e noutros pontos da China.

A OMS apelou hoje ainda a que não se relaxe a vigilância em torno da gripe comum, salientando que as medidas de restrição impostas pelo confinamento a que a pandemia de covid-19 obrigou levaram a que os países estejam a partilhar menos informação.

Tedros Ghebreyesus indicou que está a começar a época da gripe sazonal no hemisfério Sul e que é preciso que os países partilhem informação sobre o vírus da gripe que circula para se saber que vacinas da gripe são as certas para as cerca de 500 milhões de pessoas que anualmente são imunizadas.

A gripe comum em conjunto com o novo coronavírus podem ter "um impacto ainda pior nos sistemas de saúde" já a braços com as pessoas doentes com covid-19, alertou Ghebreyesus.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 433 mil mortos e infetou mais de 7,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.520 pessoas das 37.036 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.