A Casa Branca questionou a Amazon sobre a opção de revelar os valores das tarifas impostas pela administração de Trump, uma decisão que a assessora de imprensa americana, Karoline Leavitt, apelidou de "hostil e política".

Para Karoline Leavitt, o comportamento da empresa "não é uma surpresa”, e antes já tinha estabelecido uma parceria com um braço de propaganda do governo chinês, segundo a assessora, que cita um relatório de 2021.

“Essa é mais uma razão pela qual os americanos devem comprar produtos fabricados nos EUA. É mais uma razão para estarmos a promover a re-industrialização e a trazer cadeias de bens de primeira necessidade de volta ao nosso país, para fortalecer a nossa produção nacional", defende.

O relatório original que provocou a Casa Branca foi publicado no Punchbowl News, citado pelo The Guardian, que referia: "A Amazon não quer levar a culpa pelos custos da guerra comercial do presidente Donald Trump. Por isso, em breve vai começar a mostrar o valor que as tarifas impostas por Trump estão a acrescentar ao preço de cada produto, segundo um especialista".

No entanto, o The Washington Post, a Amazon negou alguma vez ter tido a vontade de revelar os valores: “A equipa responsável pela nossa loja de produtos mais baixos, Amazon Haul, considerou listar taxas de importação em determinados produtos. Isso nunca foi cogitado para o site principal da Amazon, e nenhuma mudança foi implementada em nenhuma das propriedades da Amazon".