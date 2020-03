A Direção-Geral da Saúde atualizou este sábado em alta o número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (Covid-19) em Portugal. De acordo com o relatório da situação, registam-se 5.170 (uma subida de 21%, mais 912 casos comparando com o dia de ontem). O número de óbitos foi igualmente revisto em alta, passando dos 76 para os 100. Mantém-se o valor de 43 casos recuperados.

É ainda referido que 4.938 pessoas aguardam resultados de análise laboratorial.

O relatório da situação epidemiológica em Portugal, com dados atualizados até às 24:00 de sexta-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes (44), seguida da região Centro (28), da região de Lisboa e Vale do Tejo (27) e do Algarve (1).

Relativamente a sexta-feira, em que se registaram 76 mortes, hoje observou-se um aumento de 31,5%.

Em conferência de imprensa, Marta Temido referiu que taxa de letalidade é de 7,9% nos maiores de 70 anos.

Quanto aos casos confirmados, a ministra da saúde referiu que 89% estão em domicílio e existem 418 casos internados, dos quais 89 estão em UCI, de acordo com informação reportada pelas regiões e instituições de saúde.

Referindo que a situação vivida no país coloca uma "enorme pressão" sobre o SNS, Marta Temido referiu que "todos temos de fazer o que está ao nosso alcance".

"O SNS está a responder e, ao mesmo tempo, a melhorar a sua preparação", disse, deixando depois três notas sobre esta melhoria.