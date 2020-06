A idosa, testada positiva à covid-19, morreu hoje de manhã no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), onde se encontrava internada, de acordo com o mais recente boletim de atualização emitido pela Autoridade Municipal de Proteção Civil.

O boletim atualiza para 134 o total de casos ativos (mais seis do que no domingo) no surto detetado no dia 18 deste mês no lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva