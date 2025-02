"O estado clínico do Santo Padre está a melhorar ligeiramente. Está apirético [sem febre] e os seus parâmetros hemodinâmicos continuam estáveis", disse o Vaticano.

"Esta manhã recebeu a Eucaristia e depois dedicou-se às suas atividades laborais", é ainda explicado.

O pontífice está internado hospital Gemelli, em Roma, desde sexta-feira e não se prevê que tenha alta nos próximos dias, com a agenda cancelada pelo menos até domingo.

A bronquite, motivo pelo qual entrou no hospital, ocorre quando as vias respiratórias do pulmão, conhecidas como tubos bronquiais, ficam inflamadas, provocando tosse e produção de muco.

Por vezes, essa infeção pode propagar-se aos pulmões, resultando em pneumonia, uma inflamação dos pulmões.