Os deputados propõem à câmara que “interceda junto do Ministério das Infraestruturas para que seja operacionalizado a curto prazo um modelo de utilização da [autoestrada] A1 e das estradas nacionais EN1 e EN3 como alternativa ao trânsito de viaturas pesas no centro urbano do Carregado, com eventuais isenções ou reduções de portagens”.

É também sugerida a criação de um grupo de trabalho para “avaliar e conceber um projeto de via circular ao Carregado”, identificando soluções técnicas, fontes de financiamento e prazos de execução.

“O centro urbano do Carregado tem sido severamente impactado pelo elevado fluxo de trânsito de viaturas pesadas, gerando congestionamentos, aumento da poluição atmosférica e sonora e comprometendo a segurança rodoviária e a qualidade de vida dos munícipes”, sustenta a recomendação, a que a agência Lusa teve acesso.

Os deputados municipais reconhecem que a via circular é um projeto “com custos significativos e um horizonte de execução prolongado”.

Neste sentido, a utilização da A1, através dos nós do Carregado e da Vala do Carregado, bem como das EN1 e EN3, “representa uma solução de implementação imediata e de menor custo, permitindo o desvio eficiente do tráfego pesado sem necessidade de grande em infraestruturas adicionais a curto prazo”.

Promotora da recomendação, a Comissão Municipal de Mobilidade, Transportes e Desenvolvimento Económico e Social recorda que a solução está alinhada com o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, que visa promover a fluidez do trânsito e reduzir os impactos ambientais do transporte rodoviário em áreas urbanas densamente povoadas.

“A ligação Alenquer- Carregado está esgotada e não faz sentido termos empresas a quererem instalar-se e não haver essa possibilidade por não haver acessibilidades”, reconheceu o presidente da câmara, Pedro Folgado.

O autarca disse que os corredores para a criação de alternativas estão estudados, faltando à empresa estatal Infraestruturas de Portugal investir, adiantando que seriam “uns milhões” gastos na criação da variante.

A Assembleia Municipal de Alenquer decidiu também por unanimidade recomendar à câmara a criação de um serviço de transporte público urbano elétrico gratuito entre o Carregado e as respetivas zonas comercial e industrial.

“Esta solução permitirá uma resposta célere e eficaz às necessidades da população, promovendo a segurança rodoviária, a mobilidade sustentável e a inclusão social no concelho”, é referido na recomendação apresentada pela mesma comissão.

O documento alerta que o troço da EN3, naquela zona, “é diariamente utilizado por centenas de pessoas” que para aí se deslocam, “situação que se prevê que seja fortemente agravada com a abertura da Unidade Hospitalar dos Lusíadas”.

“As atuais condições de mobilidade e segurança nesta ligação são insuficientes, colocando em risco a integridade física dos utilizadores, em particular dos peões que necessitam de atravessar as vias de acesso à A1”, é admitido no documento.