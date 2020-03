Em relação ao balanço anterior, de domingo, foram detidas mais 11 pessoas.

Assim, explica o Ministério da Administração Interna, "até às 18h00 de hoje, foram detidas 81 pessoas por crime de desobediência, designadamente por violação da obrigação de confinamento obrigatório e por outras situações de desobediência ou resistência", pode ler-se num comunicado enviado às redações.

No documento é ainda referido que, no mesmo período, foram encerrados 1.565 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas. Ou seja, mais 16 do que no último balanço.

O Ministério da Administração Interna deixa ainda um apelo para o "cumprimento rigoroso das medidas impostas pelo Estado de Emergência".

O último boletim das autoridades de saúde pública aponta para 140 mortos e 6408 casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal.